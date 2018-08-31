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Kaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - İSTANBUL'da dün TEM yolu Sultanbeyli gişeler mevkiindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ecem Zeliha Postacı (26), memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

31 Ağustos 2018 20:41

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - İSTANBUL\'da dün TEM yolu Sultanbeyli gişeler mevkiindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ecem Zeliha Postacı (26), memleketi Mersin\'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Üniversite öğrencisi Ecem için, ilçedeki Akdeniz Camii\'nde tören düzenlendi. Törene acılı ailenin yanı sıra Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ecem Zeliha Postacı, kılınan cenaze namazının ardından Çarıklar mahallesi Kadınboğazı mevkiindeki aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
İlçede doktor olarak görev yaptığı öğrenilen baba Mehmet Postacı da kızının mezarına toprak atarken gözyaşlarına boğuldu.

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