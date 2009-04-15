Kaza kırım ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, F-16 tipi savaş uçağının Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında düşmesine ilişkin, "Kaza kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden eğitim amaçlı havalanan F-16 savaş uçağının, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Muradiye Sarnıç köyü yakınlarında gece düştüğünü anımsattı.



"Kaza kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor" diyen Hatipoğlu, şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Fatih Korçam'ın cenazesinin henüz Balıkesir'e getirilmediğini bildirdi.

