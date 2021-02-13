Kaza geçiren Fernando Alonso ameliyat oldu; sezon öncesi denemelerine katılması bekleniyor

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Alpine Formula 1 ekibinin İspanyol pilotu Fernanda Alonso'nun İsviçre'de geçirdiği kazada kırılan çenesi nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.

Alpine'dan yapılan açıklamada Alonso'nun ameliyatının başarılı geçtiği ve mart ayında yapılacak olan sezon öncesi testlerine katılabileceği ifade edildi.

Alonso'nun bisikletine binerken kendisine bir arabanın çarpasının ardından hemen hastaneye götürüldüğü ve çekilen röntgenler sonucunda ameliyat olmasına karar verildiği ifade edildi. Alonso'nun hastanede 48 saat gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

Alpine, İspanyol pilotun kademeli olarak sezon öncesi antrenmanlarına dönebileceğini ifade etti.

Alonso dün Twitter üzerinden Alpine'ın kendisi ile ilgili açıklamasına yanıt vererek, "İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İyiyim ve 2021'i başlatmak için heyecanlıyım" yazdı.