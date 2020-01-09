Kaza değil cinayet | Dört işçinin öldüğü yangın bir ay önce de yaşanmış, kimse önlem almamış!

Kocaeli’nde dört yabancı işçinin can verdiği fabrika yangınında dört kişiye dava açıldı. Tekstil fabrikasında faciadan bir ay önce aynı nedenle yangın meydana geldiği halde önlem alınmadığı ortaya çıktı. Fabrikanın bulunduğu binada yangın tesisatının çalışmadığı, yangın algılama ve alarm sisteminin olmadığı belirlendi.

Kocaeli’de 6 Haziran 2019’da Akkan Tekstil adlı fabrikada çıkan yangında dört yabancı işçi can verdi. Suriyeli Rafide Al-Dank’ın 16, İtlal Mustafa’nın 34, Araf El Hays’ın 38 ve kimliği belirlenemeyen Afgan işçinin ise 24 yaşında olduğu öğrenildi. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, aynı binada 2 Mayıs 2019’da da havalandırma boruları içerisinde yağ birikmesinden kaynaklı bir yangın çıktığı ifade edildi. Bu iki yangın incelendiğinde, havalandırmanın yüksek bir yangın riski taşıdığı ve çıkış noktasının burası olduğu vurgulandı. Toz yangınlarının önüne geçecek ‘Springler’ adlı sistemin bulunduğu fakat üç vanası kapalı olduğu için devreye girmediği belirlendi.

Bilirkişi raporunda yangın tatbikatı yapıldığına dair kaydın olmadığı, işçilerin günübirlik ve yevmiyeli çalıştığı, iş güvenliği eğitimi almadığı ifade edildi.

Tutuklu bulunan Fatih Akpınar ve Mahmut Genç’in asli, Mahmud Abdulal ve Fırat Aktaş’ın tali kusurlu olduğu ifade edildi. Sanıklara taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmak suçundan dava açıldı. İşçileri temin eden iki kişi serbest bırakıldı.