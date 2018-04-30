KAZA ANI KAMERADA; MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN 1 ADIMLA KURTULDU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gaziosmanpaşa\'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı. Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarpıp durdu. Bu sırada refüjde yürüyen bir kişi de bir adım geri atarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının görüntüsü