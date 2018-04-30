T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaza anı kamerada; minibüsün altında kalmaktan 1 adımla kurtuldu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

30 Nisan 2018 14:23

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA\'da bir kişi kontrolden çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. 
Gaziosmanpaşa\'da dün meydana gelen kaza bir başka araçtaki kameraya yansıdı. Minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Refüjü aşan araç, karşı şeritte park halindeki bir otomobile çarpıp durdu. Bu sırada refüjde yürüyen bir kişi de bir adım geri atarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Kaza anının görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALÇINİSTANBUL DHA GAZİOSMANPAŞAMinibüsRefüjüBuKazadaGörüntü Dökümü Kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24