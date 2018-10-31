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(KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜYLE ) BAKIRKÖY'DE MİDİBÜS  AĞACA ÇARPTI: 11 YARALI 

- Dehşet anlarının yaşandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı

31 Ekim 2018 20:06

- Dehşet anlarının yaşandığı kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) 
Bakırköy Sahilyolunda bir midibüsün ağaca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Sahil Yolu\'ndan Florya istikametine giden servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, araçta bulunan 16 yolcudan 10\'u ve sürücü yaralandı.  Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Yaralılar gelen ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Servis midibüsünün Atatürk Havalimanı\'na personel taşıdığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ 

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-Yerde yatan yaralılar
-Ambulansın gelişi
-Yaralıların götürülmesi
-Kaza yapar araç
-Röportajlar
-Detaylar


 

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