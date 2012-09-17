Kaz dağlarının tamamı milli park ilan edilsin çağrısı

HÜLYA KARABAĞLI/Ankara

CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça, Ayşe Nedret Akova ve Haluk Ahmet Gümüş Kaz Dağları’nın tamamının orman köylüsünün de hakları korunarak milli park alanı olarak ilan edilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na çağrıda bulundu.

CHP’li milletvekillerinin ortak çağrısında, “Kaz Dağları’nın korunması ve Kazdağı Milli Parkı alanının genişletilmesi bir ülkenin doğal zenginliklerini korumak için atılacak en önemli adımdır. Bu önemli adımın atılması ve bu konunun ilgili Bakanı olarak size önemli bir görev düşmektedir. Bu nedenle, orman köylülerinin sosyo-ekonomik haklarına dikkat edilerek, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince Kaz Dağları’nın tamamının milli park karakterine sahip olduğunun tespiti için, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekilleri olarak gerekli çalışmaları yapmak üzere sizi göreve davet ederiz” dendi.

Bakanlar Kurulu’nun 12.03.1993 tarih 93/4243 sayılı kararı ile Kazdağı’nın bir kısmı Kazdağı Milli Park alanı.