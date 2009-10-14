Kaz Dağları'nı yok etmeye devam!

'Bölgeye zarar vermiyoruz'

Ağaçlar gece kesiliyor

Teckcominco Fronteer Arama ve Madencilik Şirketi, Kaz Dağları'nın eteklerindeki Muratlar Köyü yakınlarında sondaj çalışmalarını sürdürüyor.Kaz Dağları'nın güney yamaçlarında ilk olarak 2007 yılında, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesine bağlı Bahçedere köyü yakınlarında başlatılan altın arama çalışmaları, daha sonra kuzey yamaçlardaki Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyü ile Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyü yakınlarına kaydırıldı.Yapılan sayısız sondajla Kaz Dağları'nın delik deşik edilmesi çevrecileri ve köylüleri ayağa kaldırdı.Tepkiler üzerine geçen yıl ara verilen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki altın arama çalışmaları, 10 gün önce yeniden başladı.Muratlar Köyü yakınlarında Teckcominco Fronteer Arama ve Madencilik Şirketi'nce yürütülen sondajların aralıksız sürdüğü görüldü.Köylüler, daha önce de olduğu gibi sondaj çalışmaları başladıktan sonra sularının bulanık akmaya başladığını öne sürerek tepkilerini dile getirdi.Madende işe başlayan 25'e yakın köylü ise, "Bu altın arama çalışmaları zararlı olsa, o zaman devlet buna izin vermez. Demek ki altın arama çalışmalarının bir zararı yok" diyerek 30 TL yevmiye ile çalıştıkları şirketi savundu.Muratlar köyünde yaşayan İsa Korkmaz, "Biz bu işe başından beri karşıyız. Ama yapacağımız bir şey yok. Gerekli izin almışlar. Ama biz yine de tepkimizi gösteriyoruz. Çünkü altın arama çalışmasıyla birlikte sularımız çamurlu akmaya başladı" dedi.Teckcominco Fronteer Arama ve Madencilik Şirketi Basın Halkla İlişkiler Bölümü'nde görevli bir kadın personelin ise Muratlar Köyü'nde evleri tek tek ziyaret edip, altın arama çalışmalarının bölgeye zarar vermeyeceği yönünde bilgi verdiği, tepkilerin önüne geçmeye çalıştığı ifade edildi.Teckcominco Fronteer Arama ve Madencilik Şirketi'nin Etiler Şantiyesi Sorumlusu Bayram Artun ise, "Biz Kaz Dağları'na ve ormanlarımıza zarar vermek istemiyoruz. Murat köyü bölgesinde yıl sonuna kadar 15 sondaj yapmayı planlıyoruz. Yılbaşından sonra ise yapılan yeni planlamalarla kaç sondaj daha yapacağımız belirlenecek. Muratlar Köyü'nde ve çevre köylerde kendimizi iyi ifade edebilmek için köylülerle bire bir görüşmeler yapıyoruz. Yaptığımız işin gizlisi saklısı yok. İsteyen istediği zaman ziyaret edebilir. Yaptığımız iş bölgeye zarar vermeyecek" dedi.Ancak sondaj yapılacak bölgelerde çok sayıda çam ağacının kesildiği dikkat çekti. Ağaçların, köylülerin tepkisinden korkulması nedeniyle geceleri kesilerek sondaj yapılacak bölgenin ve yollarının temizlendiği ileri sürüldü.