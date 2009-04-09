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Çevre

Kaz Dağları'nı bahçesine taşıdı

Çanakkaleli emekli orman işçisi, Kaz Dağları’ndaki endemik bitki türlerini bahçesinde yetiştirdi.

09 Nisan 2009 03:00

Çanakkaleli emekli orman işçisi, Kaz Dağları’ndaki endemik bitki türlerini bahçesinde yetiştirdi.

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Çırpılar Köyü'nde orman işçiliğinden emekli 68 yaşındaki Burhan Arslan, Kaz Dağları'nda bulunan endemik bitki türlerini bahçesinde yetiştirdi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman işçisi olarak 25 yıl çalıştıktan sonra 16 yıl önce emekli olan Burhan Arslan, görev yaptığı dönemde Kaz Dağları'nda keşfettiği ağaç ve bitki türlerini 2 dönümlük arazinde oluşturduğu botanik bahçede yetiştirmeye başladı.

Burhan Arslan'ın dört yıl önce Kaz Dağları'ndan getirerek bahçesine diktiği üç köknar fidanı üç metre boy attı. Bahçede ayrıca sedir ve fıstıkçamı, yaban fındığı, mazıçamı, ardıç, davulga, kayın gibi ağaçlar da bulunuyor. Minyatür Kaz Dağları bahçesinde, buraya özgü endemik bitki türleri de yer alıyor. Kaz Dağlarıı kekiği, şerbetçi otu, naneşekeri otu, kimyon, bögürtlen, çeşitli sarmaşıklar, Kaz Dağları çayı, yabani soğan, ayı üzümü, sığır kuyruğu, ayrık otu, yüksük otu, çiğdem gibi bitkileri bahçesinde yetiştiren Burhan Arslan, bu şifalı otlarla aynı zamanda köyündeki bir çok kişinin derdine derman oluyor.

68 yaşındaki Burhan Arslan, kendisini çok genç hissetmesini ve sağlıklı olmasını da botanik bahçesine bağlıyor.

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