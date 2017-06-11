Kaz Dağları'nda feldspat madeni mücadelesi yeniden başlıyor

Çanakkale'nin nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Kurşunlu Köyü halkı, iki yıl süren hukuk mücadelesiyle ruhsatını iptal ettirdiği ancak yine ÇED süreci başlatılan feldspat madeni için yeniden mücadeleye hazırlanıyor.

Zafer Madencilik, Bayramiç'e bağlı Kurşunlu Köyü'ne kurmak istediği cam ve seramik sanayisinde hammadde olarak kullanılan feldspat ocağı ve kırma eleme tesisi ve kapasite artış projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 19 Haziran'da Kurşunlu Köyü'nde feldspat ocağı ve kırma eleme tesisi ve kapasite artış projesi için Çevresel Etki ve Değerlendirme (ÇED) toplantısının yapılacağı duyuruldu. Yöre halkının yapılan duyurunun ardından harekete geçerek, köylerine maden ocağı açılmaması için mücadele etme kararı aldıkları belirtildi.

22 günlük açlık grevi

Aynı firmanın 2014'te bölgede maden ocağı kurulması için başlattığı çalışmalar sırasında o dönemde köylülerin mücadelesinin yanı sıra köy sakinlerinden Bülent Özüören 22 günlük açlık grevi yapmıştı.

Özüören, yetkililerin kendisini dinlememesi karşısında kendisini yakacağını belirtmişti. Dönemin Bayramiç Kaymakamı Kemal Kızılkaya'nın araya girmesiyle Özüören açlık grevine son vermişti. Köylülerin 2 yıl süren direnişi ve hukuk mücadelesi sonrası şirketin maden ocağı ruhsatı iptal edilmişti.