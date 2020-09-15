Kaz Dağları'ndaki maden projesine tepki geldi; ÇED toplantısı iptal edildi

Çanakkale'de Kaz Dağları'ndaki tartışmalı bakır madeni projesi ile ilgili olarak bugün bölgede yapılması planlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) toplantısı, bölge halkı, yerel muhalif siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine iptal edildi.

Cengiz Holding'e ait Batı Truva Şirketi tarafından işletilmek istenen altın-bakır madeni projesinin ÇED halkı bilgilendirme toplantısı, Bayramiç'e bağlı Hacıbekirler köyünde bugün yapılmak isteniyordu.

CHP, meslek odaları ve bazı STK'lar, Koronavirüs salgını nedeniyle toplantının ertelenmesini istemiş, Valilik toplantının pandemi koşullarına uygun yapılacağı söyleyerek izin vermişti.

Bölgede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Cengiz İnşaatın 3 milyon ağacı katlederek yapmak istediği maden ile ilgi ÇED toplantısı direnişimiz sonucunda iptal edildi." yazdı.

Kaz Dağları Kardeşliği Twitter hesabı, maden projesi ile 3 buçuk milyon ağacın kesileceğini ve 3 köyün haritadan silineceğini öne sürüyor.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de Twitter hesabından "Kaz Dağları'nı yok etme girişimine karşı mücadelemiz sonuç verdi" yazdı.

Öte yandan sosyal medyada da projeye karşı çıkanlar #DefolCengiz etiketiyle paylaşımlar yapıyor.