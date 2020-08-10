"Kaz Dağları'nda altın madenine karşı nöbette olanlara kesilen Koronavirüs cezaları 400 bin lirayı aştı"

Kanadalı firma Alamos Gold ve Türkiye taşeronu Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale Kirazlı’da maden arama faaliyetleri kapsamında binlerce ağaç kesmesinin ardından bölgeye ayak basanlara bile Koronavirüs pandemi, gerekçe gösterilerek ceza kesildiği ortaya çıktı. Avukat Burcu Özaydın, "kesilen cezaların toplamının 400 bin lirayı geçtiğini belirterek “Buradaki mücadeleyi bastıramayacaklar. Kaz Dağları’nı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çanakkale Tabip Odası Başkanı doktor Güleda Erensoy, 9 Haziran’da ve avukat Burcu Özaydın Kahveci’ye 14 Haziran’da bölgeyi girdikleri için kişi başı 3 bin 180 lira ceza kesildi. Çanakkale Valiliği, bir yılı aşkın süredir doğa harikası Kaz Dağları’nı korumak için nöbet tutan çevrecilere yolladığı tebligatta, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ormanlara girişin yasaklandığını belirterek geçen nisan ayında alanı terk etmelerini istemişti. Nöbet tutan çevreciler de şirketin ruhsat süresinin 2019 yılında dolduğunu ve ruhsatın yenilenmediğini anımsatarak ilk önce şirket çalışanlarının alanı terk etmesi gerektiğini belirtmişti.

"Cezalar 400 bin lirayı geçti"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'a konuşan avukat Özaydın, yaşam savunucularına kesilen cezaların toplamının 400 bin lirayı geçtiğini belirterek “Buradaki mücadeleyi bastıramayacaklar. Kaz Dağları’nı savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi bu şekilde bitiremeyecekler. Cezalar ne olursa olsun şirket oradan çıkıncaya kadar nöbet sürecek” dedi.

"Başka yerde yasak yok"

Doktor Güleda Erensoy da bölgede 1 yılı aşkın süredir nöbet tutan çevrecilere 9 Haziran’da erzak götürdüğünü belirterek “Su ve vicdan nöbetinin tutulduğu alan bire bir orman içi bile değil. Bana jandarmalar girişte hıfzıssıhha kurul kararını gösterdi. O karar nisan tarihliydi ve 1 Haziran’da AVM’ler, kafeler, plajlar, mesire yerleri açılmıştı. Hemen bitişiğindeki Balaban dinlenme tesisleri insan kaynıyordu ve hiçbir yasak yoktu. 5 arkadaşımızın kaldığı mevkinin girişinde ormana giriş yasak diye tutanak tuttular ve 10 gün önce bu tutanak gerekçesiyle ceza kesildiğini öğrendim. Çanakkale’nin hiçbir yerinde de ormana giriş yasağı uygulanmadı, ceza kesilmedi” diye konuştu.