Kaz Dağı'nda halüsinasyona neden olan mantar türüne rastlandı

Çanakkale ’nin Bayramiç İlçesi sınırlarında kalan Kaz Dağı’nın kuzeyyamaçlarında ’sihirli mantar’ olarak bilinen ve yiyen kişinin halüsinasyonlar görmesine neden olan mantar türüne rastlandı. Buckingham Sarayı’nın bahçesinde görülmesi üzerine basında yer alan mantarın zehirli olduğunu söyleyen uzmanlar, tüketilmemesi konusunda uyardı.

Vatan Gazetesi’nin haberine göre Kaz Dağı’nda yürüyüş yapan doğaseverler, 'Amanita muscaria' adlı mantar türüne rastladı. Gezi grubunda yer alan Mustafa Şıvka, mantarların fotoğraflarını çekti.

Yanına bir örnek alarak bölgeden ayrılan Şıvka, mantarın yiyen kişinin halüsinasyonlar görmesine neden olan ’Amanita muscaria’ adlı mantar türü olduğunu ve tüketilmesinin ölüme kadar yol açabileceğini öğrendi.

Yanındaki örneği bölgedeki köylülere gösteren ve uyaran Şıvka, "Endemik bitki çeşitliliğine sahip olan Kazdağı’nda demek ’sihirli mantar’ alarak bilinen bu tür de yetişiyormuş. Buckingham Sarayının bahçesinde de görülmüş, haber olmuş. Tüketilmesi tehlikeliymiş. Neyse ki biz, grubumuzla çam mantarı toplayarak afiyetle yedik" dedi.

Bölge sakinlerini uyaran Yüksek Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt, "Bu tür mantarların yenilmesi kesinlikle sakıncalı. Zehirli olan bu mantar türü ölümle dahi sonuçlanabilir. Kesinlikle tüketilmemelidir" diye konuştu.