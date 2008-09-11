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Yaşam

Kaz Dağı eteklerinde sonbahar

Manici Kasrı, Kaz Dağı eteklerinde, uçsuz bucaksız zeytinlikler, badem ve incir ağaçları arasında şehirden uzak birkaç gün geçirmek isteyenler için konforlu seçenekler

11 Eylül 2008 03:00

Eylül ayına geldik. Kimilerine göre artık yaz bitti, şehre dönüş vakti geldi. Artık kış kapımızda. “Okullar açılacak, işler yoğunlaşacak, artık hafta sonlarını İstanbul’da geçirmeli” diye düşünenlere, İstanbul yakınlarında ufak kaçamaklar yapmak için eylül ayının en uygun ay olduğunu söyleyebiliriz.

Her daim içlerinde büyük bir enerjiyle yeni yerler keşfetmek için araştırma yapan hafta sonu gezginleri, yaz-kış gezebilecekleri gizli adreslerin listesini çoktan çıkardılar bile.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliğiyle Kaz Dağları hafta sonu kaçamak yapılacak yerler listesinin en başında yer alıyor. Burası, İstanbul’a yakın bir mesafede bulunması ve henüz keşfedilmemiş birçok yönüyle değişik seçenekler sunması bakımından çok gözde.

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