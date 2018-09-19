KAZ ÇİFTLİĞİNDE CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA SANIĞA 23 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Ataşehir Kayışdağı\'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S., bir mağdura yönelik, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abuzer S., ile avukatı katıldı. Mağdur A.K., ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Sanığın kendisine zorla kötü şeyler yaptığını ve görüntüleri de internetten yaymakla tehdit ettiğini belirten mağdur A.K.(17), sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu K.B., sanığın yanında A.K.\'yı tehdit etmediğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin karar verileceğini belirterek son sözlerini sorduğu Abuzer S., \"Ben onları kendi çocuğumdan ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım. Onlara kötülük yapsaydım kendi ailemin yanına götürmezdim\" dedi. Abuzer S., beraatının ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

23 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, Abuzer S.\'yi mağdur A.K.\'ya yönelik eyleminden dolayı, \"Çoğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\" ve \"Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma\" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

ÜÇ MAĞDURA YÖNELİK EYLEMLERİNDEN DOLAYI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasını diğer üç mağdur yönünden görevsizlik kararı ile Asliye Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti. Abuzer S., 18 yaşından küçük mağdurlar H.Ö., A.V. ve K.U.\'ya yönelik eylemlerin dolayı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir Kayışdağı\'ndaki kaz çiftliğinde yurttan kaçan 18 yaşından küçük kız çocuklarını alıkoyduğu, onlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. İddianamede Abuzer S.\'nin, A.K., H.Ö., A.U ve K.U.\'ya yönelik olarak, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\", \"Silahla tehdit\", \"Reşit olmayanla cinsel ilişki\" suçlarından 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Polis kamerasından operasyon anı

-Zanlının görüntüsü

Çiftlikten görüntü

-Detaylar





DHA-Genel - Türkiye-İstanbul - Yüksel Koç