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Kayyumun Millet gazetesinin başına getirdiği yayın yönetmeni: Zulüm bundan tam 77 yıl önce son buldu!
Yahya Şekerci, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tartışılan bir mesaj yayınladı
İpek Koza Holding'in kayyuma devrinin ardından Diriliş Postası'ndan Millet gazetesi genel yayın yönetmenliğine atanan Yahya Şekerci, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tartışılan bir mesaj yayınladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şekerci "Zulüm, bundan tam 77 yıl önce son buldu!" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcılarının ise Şekerci'ye tepki gösterdiği görüldü.
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