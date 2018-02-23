Kayyumun işten çıkardığı Uğur Soğutma işçilerine sendika desteği

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'nın Nazilli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Parallel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) finansman sağladığı gerekçesiyle, kayyum tarafından yönetilen Uğur Soğutma Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'de son bir haftada işten çıkarılan 11 işçiye, Türk Metal Sendikası sahip çıktı. Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, işe iade için yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, son bir hafta içerisinde Uğur Soğutma Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'de performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkartılan 11 işçi ile Ahmet Şensan Parkı\'nda basın açıklaması yaptı. İşten çıkarılan kişilerin sendikalı olduğunu belirten Öcal, \"Üyelerimiz, fabrikayı kayyum yönetmesine rağmen, yasal hakları olan sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı. 26 Şubat Pazartesi günü arkadaşlarımızın işe iadesi için yasal süreç başlatacağız. Arabulucudan sonra işe iade davası açacağız\" dedi.

Sendika üyesi olmayan Uğur Soğutma Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarına seslenen Öcal, \"Türkiye\'de aynı işi yapan örgütlü iş yerleri var. Onlar sizin aldığınızın iki katı ücret alıyorlar. Yıllarca bu fabrikalarda üretim rekorları kıran işçiler korkmasınlar. Davalar sonucunda tazminatlarını da alarak işlerine dönecekler. Biz bu davaların takipçisi olacağız. İşten çıkarılan arkadaşlarınız, sizin de haklarınız için mücadele ediyorlar. Buradan kayyuma da sesleniyorum. Onlar da suç işliyorlar\" diye konuştu.

\'BİZİ İŞTEN ÇIKARMAKLA SUÇ İŞLİYORLAR\'

15 yıldır çalıştığı firmadan çıkarılan Hüseyin Yıldırım da \"Şu anki şefim dahil performans düşüklüğü şikâyeti almadım. Ama sendikaya üye olduktan sonra geçen 21 Şubat\'ta işten çıkarıldım. Gösterdikleri sebep performans düşüklüğü. Hepimiz sendika üyesi olduğumuz için çıkarıldık. Sendikalı olmak yasal bir hak. Bizi işten çıkarmakla suç işliyorlar\" dedi.

\'SENDİKALI OLDUĞUMUZ İÇİN ÇIKARILDIK\'

İşten çıkarılan bir diğer işçi Şahin Salim ise \"2011 yılından beri Uğur Soğutma\'da çalışıyorum. İşimi layıkıyla yaptım. Performans düşüklüğünün neden gösterilmesi hepimizi şaşırttı. Şirket için elimizden geleni hep yaptık. Sadece hakkımızı istemek için sendikaya üye olduk. Şefim tarafından işten çıkarılmak üzere muhasebeye götürülürken, \'Senin sendikayla ne işin var?\' sorusu yöneltildi. Ben de \'Sendika yasal bir hak, beni bu yüzden mi işten çıkarıyorsunuz?\' diye sorduğumda, \'Ben öyle bir şey demedim\' deyip kenara çekildi. Bu hakkımızın önüne kimse geçemez. Biz toplu olarak hareket edip kendi geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Bireysel sözlerimizin hiçbir değeri olmadı. Biz buna bir \'Dur\' demek istiyoruz. Kayyumdan önce de durum böyleydi. Kayyum geldiğinde artık böyle şeyler olmayacağını düşünmüştük ama aynı muamele ile karşı karşıyayız\" diyerek tepkisini dile getirdi.

Açıklamaların ardından Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal ve işçiler dağıldı.



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