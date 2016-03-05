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Kayyum atanan Zaman'a destek veren gruba polis müdahalesi!

Sabah saatlerinde Zaman gazetesi önüne gelen bir grup, kayyum atamasına tepki gösterdi

Fotoğraf: Meydan Gazetesi

05 Mart 2016 16:19

Dün, devletin kayyum atamasıyla el koyduğu Zaman gazetesinin Yenibosna'daki binası önünde sabah saatlerinde toplanan kalabalığa, polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Polis, "Dağılın" uyarısı yaptıktan sonra gazete önünde toplanan gruba gazlı ve coplu müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralanırken, grup bir süre sonra gazdan etkilenmemek için ara sokaklara kaçtı.

Dün akşam gazete binasının önünde bekleyen gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale eden polis, binanın kapısını kırarak içeri girmişti.

 

Çalışanlara polisten kimlik kontrolü

 

Bu sabah gazete önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bahçedeki ana kapı önüne sabah saatlerinde bariyer yerleştirildi. Gazete önünde TOMA ve diğer polis araçları bekletiliyor. Zaman çalışanları polisin kimlik kontrolü ardından içeri alınıyor. Bu arada Zaman gazetesi bugünkü ana sayfasında siyah renkte bir font kullanarak karara tepki gösterdi. Ana sayfada büyük puntolarla 'Anayasa askıda' başlığı kullanıldı. Gülen Hareketi'nin ilk yayın organlarından biri olan Zaman gazetesi, daha sonra grubun en büyük gazetesi haline gelmişti. "Paralel Yapı'ya mali kaynak sağlama" suçlamasıyla yönetimine geçen yıl el konularak kayyum atanan İpek Grubu'na ait Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo hafta içinde kapatılmıştı. 

 

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