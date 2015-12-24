T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kayyuma devredilen iki kanalı Demirören satın alacak' iddiası

İpek Medya Grubu'nun sahibi Akın İpek'in kanalların satışına onay verdiği iddia edildi

24 Aralık 2015 12:46

Kayyum tarafından el konulan İpek Medya Grubu'nun Demirören Grubu tarafından satın alınacağı iddia edildi.

Gülen cemaatine yakın olduğu iddiasıyla kayyum atanarak, devlet tarafından el konulan İpek Medya Grubu'nun yine hükümete yakın Demirören Grubu tarafından satın alınacağı iddia edildi. Medya Faresi'ndaki iddiaya göre, Koza Holding'in sahibi Akın İpek'in kötü yönetildiğini düşündüğü medya şirketlerinin daha fazla zarar etmemesi ve değer kaybı yaşamaması için kayyuma bir mesaj göndererek iki kanalın satışına onay verdiği öne sürüldü.

Habere göre, Kanaltürk ve Bugün TV'yi Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi olan Demirören Grubu satın alacak.

ETİKETLER

kayyumipek medya grubusatın alacakakın ipekmilliyetdemirören grubu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24