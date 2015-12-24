'Kayyuma devredilen iki kanalı Demirören satın alacak' iddiası

Kayyum tarafından el konulan İpek Medya Grubu'nun Demirören Grubu tarafından satın alınacağı iddia edildi.

Gülen cemaatine yakın olduğu iddiasıyla kayyum atanarak, devlet tarafından el konulan İpek Medya Grubu'nun yine hükümete yakın Demirören Grubu tarafından satın alınacağı iddia edildi. Medya Faresi'ndaki iddiaya göre, Koza Holding'in sahibi Akın İpek'in kötü yönetildiğini düşündüğü medya şirketlerinin daha fazla zarar etmemesi ve değer kaybı yaşamaması için kayyuma bir mesaj göndererek iki kanalın satışına onay verdiği öne sürüldü.

Habere göre, Kanaltürk ve Bugün TV'yi Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi olan Demirören Grubu satın alacak.