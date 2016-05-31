Kayyum yönetimindeki Zaman'ın logosu değişti

Zaman gazetesine atanan kayyum yönetimi, gazetenin logosunu değiştirdi.

Logo değişikliğini "Zaman aslına döndü" anonsuyla duyuran gazete, "Zaman Gazetesi aslına dönüyor ve 1986'daki ruh ve heyecanla yoluna devam ediyor. Okuyucularımız örgüt bültenini çağrıştırdığı için logomuzun değişmesini istedi. Gazetemiz yarından itibaren logosunu değiştiriyor" ifadesini kullandı.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kıran'ın yazısı şöyle:

"Okuyucularımız örgüt bültenini çağrıştırdığı için logomuzun değişmesini istedi. Gazetemiz yarından itibaren logosunu değiştiriyor.

3 Kasım 1986'da yayın hayatına başlayan, her kesimden İslami duyarlığa sahip kişi ve kurumların temsil edildiği Zaman Gazetesi'nin kuruluşunda yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın röportajı da gazetemizde yayımlanacak. Zaman Gazetesi'nin kurucu yayın danışmanı olan Nabi Avcı, gazetenin 1,5 yılda nasıl el değiştirdiği ve Fetullah Gülen'in gazetedeki fonksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Arzu Erdoğral, Zaman ailesine katıldı. Gazetemiz İstihbarat Şefi olan Arzu Erdoğral'ın önemli haberlere imza atacağına inanıyoruz.

‘Biz gazeteyiz, örgüt bülteni değiliz. Unutulan gazeteciliği yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz' demiştik. İki aylık süreçte önemli haberlere imza attık. Danıştay saldırısında paralel yapı soruşturmasının sanığı olan polis amiri Bayram Özbek'in rolünü belgeleriyle yayımladık.

AK Parti hükümetinin Yeni Yüzyıl Gazetesi'ni kapattığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belgeledik. Koray Taşdemir, Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin sahibi olan Mansur Topçuoğlu ve ekibinin Haliç Üniversitesi'ni 170 milyon lira borçlandırdığını, üniversitenin yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu'na 35 milyon lira borcunun bulunduğunu yazdı.

Mansur Topçuoğlu'nun, Haliç Üniversitesi'ne el konulan 13 Mayıs tarihinde, arabasında 15 milyonluk çek-senet kaçırmaya çalışırken yakalandığı sadece Zaman gazetesinde yer aldı. Mağdur öğrenci ve öğretim üyelerinin sesi olmaya devam edeceğiz.

Basma kalıp demeç gazeteciliği artık prim yapmıyor, habercilik yapacağız"

Zaman gazetesinin logosunun sahibi, kayyum heyetine "Logoyu izinsiz kullandıkları" gerekçesiyle ihtar çekmiş, bu logoyu kullanmayı bırakmaları konusunda uyarı yollamıştı.

4 Mart'ta, Zaman gazetesinin de bünyesinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nce el konmuş, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, şirketin çıkardığı Zaman gazetesinin 'FETÖ/PYD örgütünün yayın organı haline geldiği' iddia edilmişti. Zaman'ın da bağlı olduğu Feza Gazetecilik'e atanan kayyumların isimleri ise, Sezai Şengönül, Av. Tahsin Kaplan ve Av. Metin İlhan.