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Ekonomi

Kayyum kararına itiraz edecekler

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY davalarında ortakları yargılanan Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A

09 Ekim 2017 21:23

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'da, FETÖ/PDY davalarında ortakları yargılanan Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.\'ye kayyum atanmasının ardından, şirket avukatlarının karara itiraz edecekleri belirtildi.
Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.\'nin de bulunduğu 48 şirkete, kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum olarak tayin edilen kişiler ise henüz fiili olarak çalışmaya başlamadı. Bu gelişmeler yaşanırken, Nazilli\'de yargılanan tutuksuz sanıklar arasında yer alan Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi\'nin ortakları olan kardeşler Muhammet Celali Takmaklı ile Zeynel Abidin Takmaklı\'nın karara avukatları aracılığıyla itiraz edeceği öğrenildi.
Takmaklı kardeşlerin avukatı Namık Kemal Karamercan, \"Bu karar bir el koyma değildir. Bu karar bir tedbirdir. Devam etmekte olan dava bitinceye kadar konulan bir tedbirdir. Mahkeme sonunda eğer suçlu çıkarlarsa el konulması gündeme gelebilecek. Şayet suçsuz çıkarlar ise şirket yönetimi iade edilecek. İtiraz sürecimiz devam etmektedir. Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkımız bulunmaktadır. Biz hukuk süreci içerisinde kanunun bize tanıdığı itiraz hakkımızı kullanacağız\" dedi.

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