Kayyum belediye başkanı döneminde, Tunceli'ye 26 park yapıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Belediye Başkanlığı\'nı 17 ay önce kayyum olarak atanan Vali Tuncay Sonel\'in girişimleriyle kentte 26 park yapıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17 ay önce kayyum olarak belediye başkanlığı görevine başladı. Vali Sonel\'in girişimleriyle kentteki farklı semtlerde bu süreçte 26 park yapılarak vatandaşların hizmetine açıldı. Vali Tuncay Sonel, kentte yıllardır konuşulan, ancak bir türlü yapılmayan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, \"İlimizin adeta virane olan alanlarını yeniden inşa ettik. Tuncelimize yeni yeşil alanlar, parklar ve bahçeler kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde virane halde olup, sadece tabelası olan yerlere toplam 26 park yaptık. Çocuklarımızın keyifli zaman geçirecekleri, vatandaşlarımızın ise dinleneceği, spor yapacağı parklarımızı hizmete açtık. Yeni oyun grupları ile donatılan parklarımız çocuklarımıza yakışır duruma getirildi. Tunceli’de yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.

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