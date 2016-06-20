Kayyum atanması gündemde olan DBP'li belediye başkanları: Seçimle geldik, talimatla gitmeyiz

AKP'nin DBP'li belediyelere el koyma yönündeki hazırlıklarını, Şırnak'ın DBP'li Belediye Eşbaşkanları, sözkonusu plana "Biz seçimle geldik, bir memurun talimatıyla gitmeyiz" diyerek tepki gösterdi.

Özgür Gündem'in haberine göre, Şırnak Belediyesi Eşbaşkanı Serhat Kadırhan, belediyelere "kayyum" atanması planının yeni olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu niyetlerini daha önce de dillendirildiğini söyledi.

Erdoğan'ın talimalı ile ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yasa hazırlığı içerisinde olunduğunu belirten Kadırhan, AKP'nin hukuksuzluklarına kılıf bulma çabası içerisinde olduğunu kaydetti.

Kadırhan, "darbe girişimi" olarak değerlendirdiği bu planın HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının devamı olduğunu ifade ederek, "Halkın iradesini kırmaya yönelik çaba ve girişimler söz konusudur. Botan halkı bunu kabul etmeyecektir. Botan halkını cezalandırmaya yönelik bir girişimdir" dedi.

"Biz seçimle geldik, bir memurun talimatıyla gitmeyiz" diyerek devam eden ve alınacak kararı tanımayacaklarının altını çizen Kadırhan, "Halk bunu kabul etmeyecektir. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla halk iradesine ve vekillerine nasıl sahip çıktıysa, bizi seçen binler iradesine sahip çıkacaktır. AKP'nin yereldeki bürokratları dahi bizi yok sayıyor. Aramızda hiçbir iletişim şansı bırakmadılar. Sizi yok sayanı siz de yok sayarsınız" dedi.

Kunur: Biz yüzde 84 ile seçildik

Eşbaşkanlardan Leyla İmret'in İçişleri Bakanlığı kararıyla geçtiğimiz Eylül ayında hukuksuz bir şekilde görevinden uzaklaştırıldığı Cizre Belediyesi'nin diğer Eşbaşkanı Kadir Kunur, Erdoğan'ın her yerde yüzde 52 oyla seçildiğini söylediğini belirterek "Biz de halkın yüzde 84 oyuyla belediye eşbaşkanlığına seçildik. Siz kalkıp Cizîr'in iradesini hiçe sayarsanız, yarın birileri kalkar sizin yüzde 52 oyunuzu hiçe sayar" sözleriyle karşılık verdi. Cizîr halkının yaralarının sarılması gerektiği bir dönemde, devletin halkın iradesine yönelmesinin utanç verici olduğunu ifade eden Kunur, "Halkımız bu anti-demokratik uygulamaları kabul etmeyecektir" dedi.