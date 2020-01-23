Kayyımın atadığı müdür, 11 yıl hapis cezası almasına rağmen tutuklanmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’ye kayyım tarafından müdür olarak atanan polis memuru Ercan Uysaler’in bir kadın çalışanı fuhuşa zorladığı gerekçesiyle aldığı 11 yıl 3 ay hapis cezasına rağmen hâlâ tutuklanmadı. 9 Ocakta görülen duruşmada Mahkeme heyeti, Uysaler hakkında ceza yanı sıra tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tutuklama kararı üzerinden 15 gün geçmesine rağmen Uysaler'in halen tutuklanmadığı ve mahkemeye emrin yerine getirildiğine dair bir belge gönderilmediği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mardin’i terk etmek zorunda kalan Uysaler’in memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşamaya başladığı belirtilirken, kolluk güçlerinin tutuklama kararını yerine getirmek için evine gidip gitmediği hakkında ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Kadın Platformu: Emniyet isterse tutuklar

Olayın yaşandığı günden bu yana konuyla ilgilenen Mardin Şahmaran Kadın Platformu, tutuklama kararının yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Platform adına yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Sistemin erkek egemen politikaları her gün kadınların her türlü şiddete, tacize ve tecavüze uğramasına, katledilmesine sebep oluyor. Cinsiyet temelli iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde sistem erkeği koruyarak politikasına devam ediyor. Kadınlar için hayatta kalma, toplumsal hayatta yer alabilmek mücadelesi olan haklar ise hedefe konuluyor, yok edilmek isteniyor. Uysaler davasında kadınların mücadelesi sonucu verilen ceza ve tutuklama kararı erkeklerin işlediği suçlara karşı cezasızlık politikalarına da cevaptı. Fakat bu güne kadar tutuklanmaması birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Platform olarak ‘Uysaler neden tutuklanmadı. Eski polis diye mi halen tutuklanmadı’ diye soruyoruz.

Emniyetin istemesi halinde tutuklamanın gerçekleşeceği vurgusu yapılan açıklamanın devamında ise, şu ifadelere yer verildi: "Ancak mevcut durumdan anladığımız kadarı ile bu konuda ciddi bir çaba gösterilmiyor. Bu kişinin işlediği suç sabittir. Bu veya benzer bir suça karışmayacağı şüphelidir. Başkalarına zarar vermemesi ve adaletin yerini bulması için bir an önce bu tutuklama kararı yerine getirilmelidir."

Ne olmuştu?

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Vali Mustafa Yaman, belediye iştiraki Kent A.Ş.'ye hemşerisi olan polis memuru Ercan Uysaler'i müdür olarak atamıştı. Sonrasında, Uysaler'in bir kadın çalışanı fuhuşa zorladığı ortaya çıkmıştı. Kadının şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak, Uysaler hem emniyetteki hem de belediyedeki görevine devam etmişti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyenin HDP’ye geçmesi ile birlikte olay ortaya çıkmış, bunun üzerine HDP yönetimi Uysaler’in işine son vermişti. Mardin Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame üzerine Uysaler, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Uysaler, hakkında başlatılan idari soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden emekliliğini istemiş ve emeklilik talebi kabul edilmişti.

Baskılara maruz bırakılan kadın ise, bu süreçte yaptığı suç duyurusunu “üzerinde baskı olduğu” gerekçesiyle geri çekmişti. (MA)