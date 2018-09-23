Kayyımdan satılık: Tunceli Belediyesi'nin taşınmazları satışa çıkarıldı

Tunceli Belediyesi’ne kayyım olarak atanan vali Tuncay Sonel, belediyenin önemli gelir kaynakları arasında olan bir otopark, market, mağaza ve büronun yanı sıra başkanlık konutunun da aralarında bulunduğu 16 adet taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 12 Eylül’de yapılan ihalede bu taşınmazlar için 54 bin TL ile 456 bin TL arasında değer biçildi. Ancak yapılan ihalede satışa çıkarılan taşınmazlar arasından sadece belediyeye ait büro, 58 bin TL’ye alıcı buldu. Diğer 15 taşınmaza alıcı çıkmadı.

Kayyım Tuncay Sonel, belediyeye ait taşınmazları ilk olarak geçtiğimiz mart ayında ihaleyle satışa çıkarmıştı. Ancak kamuoyu tepkisi üzerine ihale durdurulmuştu. Aradan 6 ay geçmeden belediyeye ait taşınmazlar yeniden satışa çıkarılmış oldu.

“Borçları kapatmak için...”

Yapılan ihaleye dair ismini vermek istemeyen bir Tunceli Belediye Meclisi üyesinden alınan bilgilere göre, belediyeye ait taşınmazlar var olan borçlardan kaynaklı satılığa çıkarıldı. “Belediyenin borç batağında olduğunu” ifade eden Belediye Meclis üyesi, gelir kaynağı olan her şeyin satılıp, borçların kapatılmak istendiğini kaydetti.

Meclis Üyesi, yapılacak olan yerel seçimlerde belediyeyi hangi parti alırsa alsın borç batağında alacağını, gelir kaynaklarının da satılması dahilinde gelirsiz bir kurumun alınmış olacağını da ekledi.