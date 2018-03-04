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Kayyımdan öğretmenlere talimat: PKK'yı destekleyen kişiler var, özel çalışma yapın

"Performans değerlendirmesi yapılacak"

04 Mart 2018 16:52

Van’ın Edremit İlçe belediyesine kayyım olarak atanan Kaymakamı Atıf Çiçekli, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. İlçede PKK’yı desteklediği değerlendirilen kişilerin olduğu mahallelerde özel çalışma yapılması istenen yazıda, "Tüm personeller ‘öğretmen, okul müdürü, müdür yardımcısı ve idari personel asli görevi olan eğitim öğretim faaliyetlerinden daha fazla gayret ve özenle yaparak, terör örgütü ve uzantılarının vatandaşlarımıza verdiği zararı telafi edecek çalışmalarla bunları fotoğraflandırmalı ve tarihlendirerek arşivlemeli" denildi.  Öğretmelerin performans değerlendirmesine tabi tutulacağı belirtelen yazıda talimatları yerine getiren personelin ödüllendirileceğini kaydedildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 2016 yılının Eylül ayında belediye kayyım olarak atanan Çiçekli, ‘tüm öğretmenler için bu çalışmanın zorunlu olduğunu’ belirterek öğretmenlerin bu konuda ‘denetime ve takibe tabi tutulacakları’nı söyledi.

"Muhtarlar da çalışmalara katılmalı"

Kayyım Çiçekli’nin Edremit İlçe Müdürlüğüne gönderdiği üst yazıda şu ifadelere yer verildi:

“1- PKK terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen kişilerin var olduğu mahalleler başta olmak üzere ilçemiz genelinde Müdürlüğünüz bünyesindeki tüm personeller ‘öğretmen, okul müdürü, müdür yardımcısı ve idari personel asli görevi olan eğitim öğretim faaliyetlerinden daha fazla gayret ve özenle yaparak, terör örgütü ve uzantılarının vatandaşlarımıza verdiği zararı telafi edecek çalışmalarla bunları fotoğraflandırmalı ve tarihlendirerek arşivlemeli.

2- Okul Müdürü ve müdür yardımcılarının yapılan bu hane ziyaretlerinde mümkün olduğunca öğretmenlere eşlik etmeleri, okul aile birliğini ve gerek görüldüğü durumlarda mahalle muhtarlarını da bu çalışmalara katarak işbirliğini sağlamaları ve okul bazında gerekli takibi yapmaları…

3- Müdürlüğünüzde görevli idari personel tarafından bu talimatların sağlanması ve yapılacak denetimlere konu edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.”

"Performans değerlendirmesi yapılacak"

Kayyım Atıf Çiçekli, öğretmenlerin söz konusu talimatları doğrultusunda personel performans değerlendirilmesi yapılacağını, talimatları yerine getiren personelin ödüllendirileceğini, hane ziyaretlerinde ailelere küçük hediyeler götürülmesi gerektiğini de söyledi.

Çiçekli, ayrıca her öğretmenin çalışmalarını aylık raporlar halinde de kendisine sunum yapılmasını istedi.

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