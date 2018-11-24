Kayyım, vali, eski bakan; işte Erdoğan'ın açıkladığı 40 ismin öne çıkan özellikleri

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçim için partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan, adayları açıklarken, "Türkiye'yi 2023'e hedeflerine ulaşmış bir şekilde taşıyacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün sabah saatlerinde "İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağız" açıklamasının ardından AKP'den de bu üç ilin adaylarının 40 kişilik listede olmayacağı açıklaması geldi.

Konuşmasına Bahçeli'nin verdiği desteğe teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'na bağlı olduğunu "Bir kez daha" ifade etti.

Erdoğan'ın açıkladığı 40 isimden öne çıkanlar şöyle:

Devletten 3 aday

Erdoğan'ın açıkladığı 3 büyükşehir veya il belediyesi için devlette görev yapan 3 isim dikkati çekti. Bunlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut kayyımı Cumali Atila, Hakkari Vali Yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt Epcim ve Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı oldu.

Yerini koruyanlar

40 ismin açıklandığı toplantıda 10 belediye başkanı yerini korudu. İlçe belediye başkanı olarak görev yapan 2 isim ise il belediye başkanlıklarına aday gösterildiler.

5 il başkanı aday oldu

AKP'nin son kongreleri öncesinde kulislerdeki bilgilere göre il başkanlarının yerel ve genel seçimlerde aday olmayacağı yönünde "garanti verdikleri" konuşuluyordu. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı 40 ismin arasında 5 il başkanı yer aldı. 4 eski il başkanı ise aday listesinde yer buldu.

Eski 3 bakan da listede

Erdoğan'ın açıkladığı 40 belediye başkanı adayı arasında eski AKP'li bakanlar da var. Düzce Belediyesi'ne eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığına Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Ordu Belediye Başkanlığı'na da eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler aday olarak gösterildi.

Erdoğan'ın açıkladığı 40 isim şöyle:

Adıyaman: Dr. Süleyman Kılıç (Beyin cerrahı)

Amasya: Cafer Özdemir (Mevcut Belediye Başkanı)

Antalya: Menderes Türel (Mevcut Belediye Başkanı)

Ardahan: Yunus Baydar

Artvin: Mehmet Kocatepe (Mevcut Belediye Başkanı)

Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman: Murat Güneştekin (Eski AKP İl Başkanı)

Bayburt: Fatih Yumak (Bayburt AKP İl Başkanı)

Bitlis: Nesrullah Tanğlay (AKP İl Başkanı)

Bolu: Fatih Metin (Ticaret Bakan Yardımcısı)

Burdur: Deniz Kurt (Eski AKP İl Başkanı)

Bursa: Alinur Aktaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Denizli: Osman Zolan (Mevcut Belediye Başkanı)

Diyarbakır: Cumali Atila (Mevcut Belediye Başkanı)

Düzce: Faruk Özlü (Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı)

Elazığ: Şahin şerefoğlulları

Erzurum: Mehmet Sekmen (Mevcut Belediye Başkanı)

Gaziantep: Fatma Şahin (Mevcut Belediye Başkanı)

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu (AKP İl Başkanı)

Gümüşhane: Ercan Çimen (Mevcut Belediye Başkanı)

Hakkari: Cüneyt Epcim (Hakkari Vali Yardımcısı)

Kahramanmaraş: Hayrettin Göngür (Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri)

Karabük: Burhanettin Uysal (Eski AKP milletvekili)

Kastomonu: Tahsin Babaş (Mevcut Belediye Başkanı)

Kayseri: Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı)

Kırıkkale: Mehmet Saygılı (Mevcut Belediye Başkanı)

Kırklareli: Burak Süzülmüş

Kilis: Mehmet Abdi Bulut (Eski Kilis Belediye Başkanı)

Kocaeli: Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)

Malatya: Selahattin Gürkan (Battalgazi Belediye Başkanı)

Nevşehir: Rasim Arı (Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı)

Niğde: Emrah Özdemir (Eski AKP İl Başkanı)

Ordu: Hilmi Güler (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Mustafa Demir (Eski Bayındırlık Bakanı)

Sinop: Ali Çöpçü (AKP İl Başkanı)

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka (İnşaatçı / İş insanı)

Tekirdağ: Mestan Özcan

Yalova: Yusuf Ziya Öztabak