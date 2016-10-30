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Kayyım uygulaması KHK ile genişletildi; şirkette düşük hisseye de atanacak

675 ve 676. sayılı OHAL KHK’ları dün Resmi Gazete’de yayımlandı

30 Ekim 2016 14:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 3 Ekim’de toplanan Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırılan konulara ilişkin hazırlanan 675 ve 676. sayılı OHAL KHK’ları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Şirketlerle ilgili düzenlemeler şöyle:

Kararnameyle, daha önceden 'FETÖ’yle bağlantılı gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlayan banka ve finans kuruluşlarına cezai sorumluluk yüklenemeyeceği hükme bağlandı. Buna göre, 'FETÖ' ile bağlantısı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde 50’den az ortaklık payının olduğu şirketlere de, bundan sonraki dönemde TMSF kayyım olarak atanabilecek.

 

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