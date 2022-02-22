Van kayyımı, 10 bin su abonesini icraya verdi

2019 yılından bu yana kayyım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) 2021 yılında su borçlarını ödemeyen 10 bin aboneyi icraya verdi.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, Van’da 272 bin su abonesinin bulunduğu, 2019 yılında da icraya verilenlerin sayısının 10 bin olduğunu söyledi. Kaplan “Zaten VASKİ’nin kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar toplam 19 bin icra yapılmış. 2021 yılı içinde de 10 bin icra yapılmış. Bunun da zaten 7 bin 500’ü yapılandırmasını yapmış ancak ödememiş abonelerimizden oluşuyor. Hükümetimizin çıkarttığı yapılandırma kanunuyla aynı anda icra yapmamız doğru olmuyor. Yapılandırmasını ödemeyip bozan vatandaşlarımızın faturalarını ödemesi için evet icra yaptık” diye konuştu.

İcra işlemlerini yürüten avukatları büyük kısmının AKP’li Belediye Meclis üyeleri ve AKP Van İl Yönetim Kurulu üyesi avukatlardan oluşmasıyla ilgili ise Kaplan, şunları söyledi:

“VASKİ’nin iki avukatı var. Daha önce başka avukatlar bizimle çalışmak istemedikleri için ayrıldı. Biz de 10 avukatlık bürosu ile kısmi zamanlı sözleşmeler yaptık. Bizim için öncelik liyakat ve sadakattir. Ceza davası alan avukatlara icra işlerini vermemiz doğru değil. İcra davalarına bakan, bu konuda uzman olup ekibiyle birlikte işimizi yapacak avukatları seçmek zorundayız. Burada avukat tayip etmek benim görevimdir. Kapım herkese açıktır.”