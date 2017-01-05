Kayyım, sözleşme yenilemedi; Diyarbakır Şehir Tiyatroları oyuncusuz kaldı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından Şehir Tiyatrosu (DBŞT) oyuncularının sözleşmeleri yenilenmedi.

Bianet’ten Bircan Değirmenci’nin haberine göre, oyuncu kadrosunda yer alan 31 kişinin sözleşmesi iptal edilerek işten çıkartıldı. Aralarında eş genel sanat yönetmenlerinin de bulunduğu tiyatrocular arasında 25 yıldır oyunculuk yapanlar da bulunuyor.

Tiyatrocuların sözleşmelerinin 31 Aralık günü yenilenmesi bekleniyordu.

Ancak 14 Aralık’ta Şehir Tiyatrosu Yönetmeliği’nde değişikler yapılmıştı. Yönetmeliğin 49. Maddesinin 2. fıkrasına göre bir yıllık sözleşme imzalanan personelin sözleşmesinin yenilip yenilenmeyeceği belediye başkanının yetkisine bağlandı.

Buna göre eğitim durumları uygun olmayanların sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi. Aralarında konservatuar mezunu olanların da iş akdinin feshedilmesine kayyım isteğine bağlı olan 49. Madde gerekçe gösterildi.

DBŞT oyuncusuz kaldı

Son işten çıkartmalarla DBTŞ bünyesindeki tüm oyuncular işten çıkartılmış oldu. Daha önce DBTŞ'nin 1990'da Refah Partili belediye tarafından kapatılmasının ardından kadroları Sur Belediyesi'ne geçirilen beş çalışan, tiyatrodaki görevlerinden alınıp zabıta, gece bekçisi gibi işlerle görevlendirilmişti.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı 25 Ekim 2016 günü gözaltına alındı ve 30 Ekim günü tutuklandılar. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kaymakamı Cumali Atilla atandı.