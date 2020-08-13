Kayyım protestosuna "terör" soruşturması: Emniyet fezlekesine göre, Ahmet Şık, polis kaskını alıp zarar görmek için kendisine vurmuş

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanmasını protesto için 20 Ağustos 2019'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmak istenen ancak polis müdahalesiyle engellenen basın açıklaması ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürütmekle terör ve örgütlü suçlardan sorumlu savcılığın görevlendirildiği anlaşıldı. Emniyet fezlekesinde, hakkında soruşturma başlatılarak, vekil olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan Ahmet Şık ile ilgili ilginç ifadeler yer aldı. Polisin sert müdahalesi sırasında darp edildiği gerekçesiyle rapor alan, çekilen görüntülerde darp edildiği, yere düştüğü görülen Şık için, tutanakta, "kendine zarar vermek için polisin kaskını aldığı ve kaskla kendisine vurduğu" iddiası yer aldı.

20 Ağustos 2019'da, kayyım atamalarını protesto etmek için çeşitli derneklere bağlı avukatların ve siyasilerin İstanbul Adalet Sarayı'nda yapmak istedikleri basın açıklaması, polis tarafından engellenmiş, polisin sert müdahalesiyle adliye bahçesinden çıkartılan grupta yer alan çok sayıda kişi darp edildiğini iddia etmişti.

"Asıl biz darp edildik"

Polisin, söz konusu olaydan sonra, "polislerin darp edildiği" iddiasıyla tutanak düzenlediği, savcılığın da soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürütmekle de "terör ve örgütlü suçlarla" görevli savcılığın görevlendirildiği anlaşıldı. Savcılık aralarında Eren Keskin, Hüseyin Boğatekin, Kemal Aytaç, Gökmen Yeşil, Sinan Zincir'in de aralarında olduğu çok sayıda avukatla ilgili olarak İstanbul Barosu'ndan bilgi istedi. Savcılığın yazışmalarında, basın açıklaması sırasında yaşananların avukatlık hizmeti ile ilgili olmadığından ayrıca soruşturma izni talep edilmediği de belirtildi.

Şık, 'kendisine vurmuş'!

Olaylar sırasında darp edildiğini iddia eden bağımsız milletvekili Ahmet Şık, kendisini darp eden polisin kaskını çıkartmış, polis daha sonra kaskı geri almıştı. Olay yeri tutanaklarına göre Şık, daha sonra yere düşmüştü. Şık, olaydan sonra darp raporu aldı. Ancak polis tutanağında bu konuda ilginç ifadeler kullanıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün fezlekesi ve olay tutanağında, yaşananlar için, "Ahmet Şık, kendine zarar vermek için polis kaskını çıkartarak, kendi kendisine vurmuştur" denildi. Tutanakta bunlar yazmasına rağmen, Ahmet Şık'tan şikayetçi olan söz konusu polis, Şık'ın kendi kendisine vurduğu gibi bir iddiada bulunmadı, sadece kaskının çıkartıldığını söyledi.

Çevik polisine rapor

Olaydan sonra çevik kuvvet polislerinden bazıları, bileklerinin incindiği, kollarında, ayaklarında zedelenmeler oluştuğu gerekçesiyle sağlık raporu aldı ve şikayetçi oldu.

Hakkında soruşturma başlatılan isimlerden Ahmet Şık'ın dosyası, milletvekili olduğu gerekçesiyle ayrılarak, Ankara'ya gönderildi.