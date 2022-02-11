Kayyım protestosuna katıldığı için yargılanan 25 avukat beraat etti

İzmir'de, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto ettikleri için haklarında dava açılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 25 avukat bugün görülen ikinci duruşmada beraat etti.

İzmir'de 2019 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlük için Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atanmasını protesto etmek istemiş, polisin müdahalesi sonucu 25 avukat ve bir gazeteci gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün İzmir Adliyesi 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gazete Duvarda yer alan habere göre, duruşmada ifade veren avukatlar, 2911 sayılı kanun kapsamında herhangi bir suç unsurunun oluşmadığını ifade ederek, yapılan eylemin anayasal bir hak olduğunu belirtti. Polisin düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahalesinin söz konusu olduğunu ifade eden avukatlar, polisin hiçbir anons ve ihtar yapmadan darp ederek gözaltı işlemi yaptığını dile getirdi. Duruşmada mahkemenin beraat kararı vermesi talep edildi.

Duruşma savcısı ise sanıkların “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel'de duruşmaya katıldı.