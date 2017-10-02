Kayyım, Medeni Yıldırım Parkı'nın ismini 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak değiştirdi!

Lice Belediyesi'ne atanan kayyım, Ceylan Önkol'dan sonra Medeni Yıldırım Parkı'nın adını da değiştirdi. Diyarbakır’ın Lice Belediyesi’ne atanan kayyım Sinan Başak, havan mermisiyle öldürülen Ceylan Önkol Parkı'nın ismini değiştirerek, başka bir saldırıda öldürülen Fırat Simpil ismini vermişti. Aynı kayyum bu kez Lice’de yapılan kalekol-karakol protestoları sırasında vurularak öldürülen Medeni Yıldırım’ın isminin verildiği parkın da ismini değiştirerek, 15 Temmuz Şehitler Parkı yaptı.

Evrensel'den Rıfat Şahin'in haberine göre; Medeni Yıldırım (19), Lice’nin Kayacık (Hêzan) köyünde 28 Haziran 2013’te yapılan karakol-kalekol protestosunda askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Yıldırım’ın öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen tek bir fail cezalandırılmadı. Yıldırım’ın adının verildiği parkın isminin değiştirilmesi, annesi Fahriye Yıldırım tarafından tepkiyle karşılandı.

"Amaç Medeni'nin hatırasını yok etmek"

Oğlunun hiç yere vurularak öldürüldüğünü dile getiren anne Yıldırım, “Medeni’nin isminin yaşadığı park bile onlara çok ağır geldi. Tahammül edemediler” dedi. Parkın isminin 15 Temmuz Şehitler Parkı yapılmasına tepki gösteren Yıldırım, “15 Temmuz’un ismi gidip Medeni’yi mi buldu? Yeni park yapamıyorlar mıydı? Burada amaç parka isim vermek değil, Medeni’nin hatırasını yok etmektir” dedi. Oğlunun faillerinin cezalandırılmasını beklerken, böyle bir durumu şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Yıldırım, “Medeni’yi niçin vurduk, kim vurdu? Bunların cevaplarını bulmaları gerekirken, kalkıp Medeni’yi tamamen yok etmek istiyorlar. Medeni’yi öldürenle parktan ismi kaldıran arasında hiçbir fark yoktur. Benim gözümde aynı kişilerdir. Unutturmaya çalışması onların katil olduğu anlamına geliyor” dedi.

"O park medeni için yapıldı"

Konuyla ilgili Lice Kayyımı ile görüşmeye gideceğini sözlerine ekleyen Yıldırım, “15 Temmuz ile Medeni’nin ne ilgisi var. O park Medeni için yapıldı. İsmini değiştirse de o park Medeni’nin parkı olarak bilinecektir. Bunları onun gözünün içine bakarak söyleyeceğim. Bakalım ne cevap verecek” diye konuştu.

Kayyım daha önce de isimleri değiştirmişti

Daha önce de , Diyarbakırlı şair Ahmed Arif’in surların dibindeki büstünün tahrip edilmesi, TSK uçaklarıyla öldürülen 34 sivilin anısına Diyarbakır’da yapılan Roboski anıtının yıkılması, Demokrasi Partisi (DEP) milletvekili Orhan Doğan’ın Cizre’deki büstünün yıkılması, 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz'ın Kızıltepe’de bulunan heykelinin yıkılması, Tahir Elçi’nin adının verildiği parkın adının değiştirilmesi, Ehmedê Xanî'nin Doğubeyazıt'taki büstünün yıkılması atanan kayyımlar eliyle gerçekleşmişti.