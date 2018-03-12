"Kayyım, meclis üyelerini toplantıya almıyor; Safranbolu'da sokaklara silah adı verilmesi 3 kişinin kararı"

Karabük'ün UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ilçesi Safranbolu’da bazı sokak isimlerinin Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılan yerli silah isimleriyle değiştirilmesi kararı alındı.

Bianet'ten Ekin Karaca'ya konuşan ve ismini vermek istemeyen bir belediye çalışanı ise kararın Belediye Meclisi’nce değil, başkan ve iki müdürce alındığını belirterek “Belediye başkanlığına kayyım olarak atanan Kaymakam, meclis üyelerini toplantılara almıyor.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu kararın Belediye Meclisi’nce alındığını ama Haziran 2017’de görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Necdet Aksoy’un yerine atanan, aynı zamanda ilçenin kaymakamı olan Fatih Ürkmezer’in Belediye Meclisi toplantılarına Belediye Meclis üyelerini almaması nedeniyle kendisinin de karardan sonradan haberi olduğunu söyleyen yetkili, bu kararı onaylamadığını belirtti.

Alınan karar doğrultusunda Yıldız Caddesi’nin adı Zeytin Dalı Caddesi, Cami Sokak’ın adı Atak Sokak, Değirmen Sokak’ın adı Cirit Sokak, Kaya Sokak’ın adı Altay Sokak, Lale Sokak’ın adı Bayraktar Sokak, Vatan Sokak’ın adı ise Anka Sokak olarak yeniden isimlendirilmişti.

“Üç kişi karar alıyor”

Kararın belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği bilgisinin doğru olmadığını aktaran belediye çalışanı şöyle konuştu:

“Belediye başkanı görevden uzaklaştırıldıktan sonra belediye başkanlığına aynı zamanda kaymakam olan Fatih Ürkmezer kayyım olarak atandı.

“Kendisi göreve geldiğinden bu yana Belediye Meclisi toplantılarını, Belediye Meclisi üyeleriyle gerçekleştirmiyor. Kendisi başkan olarak katılıyor, onun dışında iki müdür toplantılarda yer alıyor. Kararları üç kişi veriyor."

“Toplumsal psikoloji açısından doğru bulmuyorum”

“Sokak isimlerinin değiştirildiği yer, Safranbolu Belediye sınırlarına yeni dahil edilmiş olan bir köyün iki mahallesi. İsminin değiştirilmesine karar verilen sokaklar da bu mahallelerin sokakları.

“Sokak isimlerinin değiştirilerek yerine silah isimlerinin konulması çok barışçıl bir hareket değil.

“Afrin harekatıyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Bunu anlıyoruz. Ancak ülkemizin daha çok barışçıl şekilde bütünleşmeye ihtiyacı var. O nedenle ben sokak isimlerinin de silah isimlerini çağrıştırmasını toplumsal psikoloji açısından doğru bulmuyorum.