Kayyım, KHK'yı gerekçe gösterdi; 130 işçiyi işten attı

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'ne atanan kayyım, İŞKUR üzerinden 420 işçi aldı, kanun hükmünde kararnameyi (KHK) gerekçe göstererek 130 işçiyi işten attı.

Kayyım atanan Akdeniz Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta İŞKUR tarafından 420 geçici personel istihdamının sağlanmasının ardından, bugün çok sayıda belediye işçisinin işten çıkarıldığı öğrenildi.

Evrensel'in haberine göre Akdeniz Belediyesi’nde sayıları 130’u bulduğu tahmin edilen belediye personelinin iş akdi feshedildi. İş akdinin feshedilmesinde, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gerekçe gösterildi.

"Ne oldu da KHK ile terör kapsamına aldılar?"

İşten atmaların hukuksuz ve keyfi olduğunu söyleyen Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, işten atılan işçilerin 15-20 yıllık işçi olduğuna dikkat çekti.

Atılan işçilerin çalışma alanlarının ve mesailerinin belli olduğunu, yıllardır düzenli olarak işine gelip giden insanlar olduğunu vurgulayan Göksoy, “Ne oldu da KHK ile terör kapsamına aldılar? Mesnetsiz ve yanlış istihbaratlarla görevden alındığını söylüyoruz. Başka yerlerde biliyorsunuz gözaltına alınan, cezaevine konan işçiler var. Hukuk zaten suçu varsa yaptırım yapıyor. Burada suç olmadığı ve yaptırım yapılamadığı için OHAL’e ve kayyıma dayanarak böyle hukuksuzluk yapılıyor” dedi.

İşten atmaya dayanak gösterilen 672 sayılı KHK’nın kamu çalışanlarını kapsadığına dikkat çeken Göksoy, “Atılan arkadaşlarımız taşeron işçiler. Bu anlamıyla da yanlış olduğunu söylüyoruz” dedi. Hukuksuz işten atmalarla sadece işçilerin değil, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de cezalandırıldığını dile getiren Göksoy, işten atmalara karşı mücadelelerini de sürdürecekler.