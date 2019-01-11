Kayyım kaymakam, 3 milyon 148 bin liraya hamam yaptırıyor

Erzurum Karaçoban Belediyesi hamam yaptırıyor. Belediye tesis için 3 milyon 148 bin liralık sözleşme imzaladı. Projeyi Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak atanan eski Kaymakam Muhsin Duran Kalkan başlattı. Onun Kastamonu Cide'ye tayininden sonra yerine atanan kayyım Kaymakam Yusuf İzci de devam ettirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 30 bin nüfuslu ilçede Osmanlı mimarisine göre yapılacak proje kapsamında yüzme havuzu, Fin hamamı, fitness salonu ve restoranın da bulunacağı açıklandı.

Başkan İzci, “Proje tüm hızıyla sürüyor. Bu yaşam mekânı, sadece Karaçoban halkının değil komşu ilçe vatandaşlarının da uğrak noktası olacak. ‘Karaçoban için hep daha iyiye' sloganıyla çıkılan bu yolda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.