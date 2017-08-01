Kayyım, Ermeni mezarlığı üzerine tuvalet yaptı!

Van Edremit Belediyesi kayyımı, halk plajındaki tarihi höyüğün ve Ermeni mezarlığının üzerine tuvalet yaptı. Mezarlıktan çıkan kemikler etrafa saçıldı.

Dihaber’de yer alan habere göre, sağ ve soluna yapılan plajla tahrip edilen höyüğün girişinde kadınlar tuvaleti ve soyunma kabinleri kurulmuş durumda. Hiçbir koruma tedbirinin alınmadığı bölgede, defineciler tarafından yapılan kazılarla delik deşik edilmiş höyük, 1984 yılında Ege Üniversitesi, Van Müzesi ve Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’nin ortak çalışma alanı olmuştu. Çalışma sonucunda, MÖ 3 bin yılından Ortaçağ’a kadar yerleşim alanı olarak kullanılan Dilkaya Höyüğü’nde birçok tarihi bulguya ulaşılmıştı. Höyük etrafında Urartu dönemine ait 24 urne mezar (yakılan cesetlerin geriye kalan kemiklerin konulduğu delikler) ortaya çıkmıştı. Yapılan kazılarda insan iskeletlerine ait kafatasındaki “pencere açma ameliyatı” da ilk burada yapılmıştı.

Kemikler ortaya saçıldı

Halk plajı yapılan alanda, sahile doğru ilerlerken erklere ayrılan bölümün sağ tarafında topraktan çıkmış onlarca kemik ile karşılaşılıyor. Bir dönem Ermenilerin yaşadığı mahallede, söz konusu mezarlığın Ermeniler tarafından da mezarlık alanı olarak kullanıldığı belirtiliyor. Mahalle aynı zamanda Ermeni Ressam Arshile Gorky’nin doğduğu yer.

Plajın açılışı, 23 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım Vali Murat Zorluoğlu ve Edremit Belediyesi’ne atanan kayyım Atıf Çiçekli’nin katılımıyla yapılmıştı. Söz konusu plaj basına “Burası Antalya Değil Van” başlığıyla servis edilmişti.