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Kayyım atanan termik santralden paralarını alamayan işçiler iş bıraktı

Eskişehir'de paralarını alamayan 1200 işçi iş bıraktı

17 Ocak 2018 17:13

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi'nde bulunan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyım atanan Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik A.Ş. Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan 1200 işçi, 3.5 aydır ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı. İşçiler, paralarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Adularya madencilik ve Yunus Emre Termik Santrali'ne 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sonrası kayyım atanmış ve TMSF ye devredilmişti. Şirkette çalışan 1200 işçi, son 3.5 ayda ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bu sabah iş bıraktı.

Gece vardiyasından çıkan ve gündüz vardiyasına gelenlerle birlikte toplu halde işi bırakan işçiler, paralarını alıncaya kadar grevi sürdüreceklerini belirtti.

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