Eski Bakan Ömer Dinçer: Erdoğan, Şehir Üniversitesi'ne kayyım atanacağını 2 yıl önce söyledi

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Şehir Üniversitesi'nin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredilmesiyle ilgili KararTV'ye konuşan eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer " Yıl 2018'di galiba, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir Üniversitesine kayyım atanacağını söyledi" dedi.

Elif Çakır ile Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan Dinçer, Şehir Üniversitesi'yle ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Bosna-Hersek ziyaretindeyken, Erasmus veya birtakım ziyaretler nedeniyle ülkede İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri vardı. Öğrenciler ona muhabbetlerini göstermek için oteline gittiler. Ama Erdoğan öğrencilerin İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri olduğunu öğrenince soğuk bir mesafe koydu ve açıkça ‘Üniversiteye kayyım atayacağız’ dedi. Bir cumhurbaşkanının ortada bir şey yokken bunu söylemesi ne anlama geliyor?"

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TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifinde yer alan vakıf üniversiteleriyle ilgili düzenlemeye de değinen Ömer Dinçer'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Millet can derdinde birileri koyun, çıkar derdinde. Teklifi bugünlerde getirerek sorunu daha itirazsız bir süreçle istedikleri gibi çözmek yolunu tercih ettiler. Teklif edilen kanunda İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ismi açık bir şekilde geçmiyor ama düzenlemedeki her fıkra Şehir Üniversitesi ile ilgili adım adım ne yapılacağını tarif ediyor. Keşke İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ismini açık bir şekilde, dürüstçe yazsaydılar. O zaman geçici maddelerde yer alacaktı ve genel hüküm olmayacaktı. Şimdi genel hüküm haline geldi. Hükümetten birileri herhangi bir üniversite ile ilgili farklı niyet taşıdığında bu hükümlere dayanarak istediği üniversiteyi istediği şekilde kullanacak. Bunun genel hüküm olması tüm vakıf üniversitelerinin sorunu halinde.”

"Yolsuzluk varsa soruşturma neden yok"

“Üniversitenin borcu vardı, gereğinden fazla borç aldı, ben de bu paraları çarçur etmiştim, olmayacak yerlerde kullanmışım ve ödeyemeyecek noktaya getirmiştim” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Dinçer, “Üniversite yönetimine kaç aydır Marmara Üniversitesi yönetimi sahip. Orada bütün hesaplara vakıflar. Bütün alınan paraların madde madde nereye harcandığını görmüşlerdir. Bir kuruş yolsuzluk görselerdi beni bu durumda bırakırlar mıydı.”

"Vicdanı olan görür"

“Vicdanı olan herkes üniversitenin olduğu yere baksın ve ne yaptığımızı görsün. En iyi üç üniversite kampüsünden birini yaptık. Üniversitenin hukuki varlığına son verecekler ve kalkıp büyük bir lütufta da Bilim Sanat Vakfı’nı sahiplerine devredecekler. Mutlu mu olacağız bu düzenlemeyle?”