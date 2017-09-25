"Kayyım atanan belediyede iki çocuk, iş makinesinde çalıştırılıyor" iddiası

Kayyım atanan Batman Belediyesi tarafından yapılan “Vizyon Projesi” kapsamında yol çalışmasında kullanılan iş makinesinde 2 çocuğun çalıştırıldığı iddia edildi.

Kayyım atanan Batman Belediyesi’nin, Belediye Hizmet Binası’ndan Dörtyol Kavşağı’na uzanan Diyarbakır Caddesi üzerinde “Cumhuriyet Meydanı ve Vizyon Projeleri 3. Etap Bulvar Çalışmaları” adı altında yürütülen ve onlarca ağacın tahrip edildiği yol yapım ve kaldırım düzenlemeleri çalışmalarında çocuklar çalıştırıldığı iddia edildi.

Çalışmalar esnasında yaşları 14 ile 15 arasında olan 2 çocuğun güvenliği sağlanmadan, iş makinelerinde çalıştırıldığı anlar kameralara yansıdı.

Evrensel'in haberine göre; trafik akışının sürdüğü cadde üzerinde çocukların çalıştırıldığı alanda iş güvenliği sağlamadan kontrolsüz bir şekilde çalıştırılan çocukların, araç geçişleri sırasında karşı karşıya kaldığı tehlikeli anlara tanıklık ediliyor. Bir çocuk iş makinesini kullanırken, ikinci çocuğunda makineye tutunarak can güvenliği olmaksızın çalıştırıldığı görülüyor.