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Kayyım atanan Batman Belediyesi'nde temizlik işçileri iş bıraktı, otobüs şoförleri kontak kapattı

Kentte biriken çöpleri karayolları ekipleri topladı

12 Eylül 2016 20:09

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının 674 sayıı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında kayyım atanan Batman Belediyesi'nde temizlik işçileri iş bıraktı. Şehiriçi otobüs şoförlerinin konttak kapattığı kentte  çöpleri karayolları ekipleri topladı.

Dün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2'si il, 24'ü ilçe ve 2'si belde 28 belediyeye kayyım atandığı bildirilmiş, kayyım atanan belediyelerin 4'ü 'FETÖ', 24'ü ise PKK ile ilişkilendirilmişti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı’nca kayyım atanan Batman Belediyesi’nde temizlik işçileri iş bırakarak, kent merkezindeki çöpleri toplamadı. Şehiriçi otobüs şoförleri de kontak kapattı. Bunun üzerine karayolları ekipleri, harekete geçerek, kent merkezinde biriken çöpleri topladı. 

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