T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayseri'ye dolu yağdı, Bakan Bak'ın programı değişti

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de akşam saatlerinde başlayan bölgesel yağış dolu ve sağanak yağışa dönüştü

11 Haziran 2018 23:11

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de akşam saatlerinde başlayan bölgesel yağış dolu ve sağanak yağışa dönüştü. Dolu ve sağanak yağış kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın programında değişikliğe neden oldu, Argıncık semtinde yapacağı spor tesislerinin açılışı kapalı yere alındı.
Bugün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Kocasinan ilçesi Yenimahalle, Yeşilmahalle ve Erkilet mahallerinde dolu yağışına dönüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve ÇEvre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Karpuzatan semtinde bulunan Kayserispor tesislerine yaptığı ziyaret sırasında bakanlarda yağmur ve doluya tutuldu. Yağış nedeniyle Bakan Osman Aşkın Bak\'ın, Argıncık semtinde yapacağı spor tesislerinin açılışı kapalı yere alındı.
Yağış nedeniyle alt geçitler ve bazı kavşaklarda biriken yağmur suları trafiği aksattı. Hava sıcaklığı yağış nedeniyle 17 dereceye kadar düştü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİOlcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİDoluGençlikSpor Bakanı Osman Aşkın BakBugünKocasinanYenimahalle YeşilmahalleErkiletBakanı MehmetKarpuzatanKayserisporYağışBakan Osman Aşkın Bak ArgıncıkHava
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24