-KAYSERİ'YE ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ (A.A) - 27.04.2011 - Kayseri'de kurulan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını taşıyan üniversitenin temeli, 25 Haziran'da atılacak. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Musa Asyalı, yaptığı açıklamada, Mimarsinan OSB'nin karşısında kurulacak üniversiteyle ilgili projelerin hazırlandığını, yerleşke içinde fakülte binalarının yanında kütüphane, kongre merkezi, kafeterya, bilim merkezi ve ilköğretim okulu da bulunacağını söyledi. İlk etapta, mühendislik ve mimarlık, iktisadi ve idari bilimler, bilgisayar bilimleri ve eğitim fakültesi ile 2 yüksekokulla eğitim vermeye başlayacak olan üniversitede, 25 Haziran'da binaların temelinin atılacağını belirten Asyalı, 2012 sonbaharıyla birlikte öğrenci almayı planladıklarını kaydetti. Üniversiteye hayırseverlerin de destek vermesi için vakıf kuracaklarını anlatan Asyalı, şu bilgileri verdi: ''8 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstanbul'da bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantıda, üniversitemize katkıda bulunacak hayırseverlerimizi bir araya getireceğiz. Bina yaptırmak isteyen hayırseverlerimiz olacaktır ama bunun yanında, deneyimli akademik personel desteği noktasına destek vermeleri için bilinç oluşturulacak. İleride sayın Cumhurbaşkanımızın da görevinden sonra mütevelli heyetinde yer alması söz konusu. Kayseri, bütün dinamikleriyle bu projeye sahip çıkmış durumda. Sadece güzel binalar yapmak da yetmiyor. Buraya üstün vasıflı insanlar kazandırmak, fiziki alt yapıyı güçlendirmekten kat kat daha önemli. Üniversitemiz için yabancı dilde eğitim veren teknik bir üniversite misyonu biçtik. Bu misyonu en iyi şekilde yerine getirebilmek için çabalıyoruz.'' -CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN HEDİYELERİ İÇİN MÜZE- Yerleşke içinde kuracakları müzede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e verilen hediyelerin sergileneceğini belirten Asyalı, ''Cumhurbaşkanımız, üniversitemizde bu eserlerin sergilenebileceği müze olmasını istedi. Cumhurbaşkanımıza gelen hediyelerin yanında şehrimize özgü yöresel eserler de müzede yer alacak'' dedi. -LOGO İÇİN ANKET- Üniversiteleri için farklı logolar hazırladıklarını ifade eden Asyalı, ''Web sitesi üzerinden bu logoları Kayserili hemşehrilerimizin beğenisine sunmak istiyoruz. Hatta, üniversitemizin adının kısaltması için de halkımıza danışmak istiyoruz. Bu web sitesi Türkiye'nin her yerine açık olacak. Mümkün olduğunca fazla aklı bu işe dahil etmek istiyoruz. Geri besleme alıp, kaçırdığımız noktaları değerlendireceğiz'' diye konuştu. Resmi adı Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi olmasına rağmen Cumhurbaşkanının adını ön plana çıkarma adına pratikte Abdullah Gül Üniversitesi adını kullanmayı tercih edeceklerini belirten Asyalı, ''Cumhurbaşkanımızın adının ve soyadının baş harfleri AG, gümüşü sembolize ediyor. Bu da çok güzel bir çakışma'' dedi. Abdullah Gül Üniversitesi, 1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi'nin ardından Kayseri'nin ikinci devlet üniversitesi oldu. 2 yıldır eğitim veren Melikşah Üniversitesi ile gelecek yıl eğitime başlayacak Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ise vakıf üniversitesi özelliği taşıyor.