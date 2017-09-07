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Spor

Kayserispor'un yeni transferi Stojiljkovic ilk antrenmana çıktı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR’un son transferi sırp forvet Nikola Stojiljkovic 1 yıllık imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı

07 Eylül 2017 15:47

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR’un son transferi sırp forvet Nikola Stojiljkovic 1 yıllık imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı.
Sarı kırmızılı takım, Welliton’un haksız fesih yapmasının ardından forvet hattına şartlara uyan bir ismi transfer için çalışmalara başladı. Kayserispor Sporting Braga takımından Nikola Stojiljkovic ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcu imzayı attıktan sonra yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı.
Kayserispor çalışmanın ilk kısmında düz koşu ve kondisyon, ikinci kısmında ise 5’e 2 ve şut çalışması yaptılar. Antrenmana milli takım kampında olan Ryan Mendes ve Asamoah Gyan katılmadı.

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