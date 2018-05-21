Kayserispor'un transfer listesi Çarşamba günü netleşecek

Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR\'un 2018-19 sezonu transfer listesi Çarşamba günü şekillenecek. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibi tarafından hazırlanan iç ve dış transfer listesi daha sonra sarı-kırmızılı yönetim tarafından uygulamaya konulacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından eldeki mevcut kadro ve transfer edilmesini düşünülen isimler ve alternatifleri üzerinde detaylı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Bedir, \'\'Bildiğiniz gibi sezon yeni bitti. Ancak biz son haftayı beklemeden ekibimizi, Ertuğrul Sağlam\'a teslim ettik. Yeni sezon planlamasını ve transfer çalışmalarını sezonda oynatacağı oyun sistemine göre şekillendirmeye çalışıyor. Şu anda takımımızda bu sezon top koşturmuş 3 kiralık oyuncumuz, bir alt ligde ise kiraya verdiğimiz 4 oyuncumuz var. İç ve dış transferlerimiz hafta sonuna kadar netleşir diye umut ediyorum. Oyuncularımızın bir sezonluk performansları, teknik direktörümüzün yeni sezondaki oyun sistemi transfer planlamasında önemli rol oynayacak. Ancak, kadromuzdaki yerli oyuncu sayısını yeni sezonda artırmadan yanayız\'\' dedi

\"YERLİ KİRALIK OYUNCULAR SEZON BAŞI KAMPINA KATILACAK\"

Kayserispor\'da kiralık süreleri sona eren ancak opsiyonları devam eden santrfor Nikola, kanat oyuncusu Amorim ve orta saha oyuncusu Badji\'nin durumları da Çarşamba günü kesinlik kazanacak, Kayserispor\'un geçen sezon kiraya verdiği Canberk Aydın\'ın yeni sezonda da Denizlispor\'da kalacağı, buna karşın İstanbulspor\'da oynayan solbek Oğuzhan Berber, önce Samsunspor sonra Adana Demirspor\'a verilen sağbek Ömer Kandemir, ile orta saha oyuncusu Berkan Şahin gibi genç isimlerinde sezon başı kampa çağrılacakları ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından değerlendirmeye alınacakları ifade edildi.