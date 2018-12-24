Kayserispor'un griple mücadelesi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) -



KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Erzurum deplasmanında soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Silvio Lung\'un yanı sıra 5 futbolcularının da grip tedavisiyle forma giydiğini söyledi.

Sarı kırmızılı takımın Erzurum\'un soğuğuna alışmak için 3 gün önceden kente gittiğini belirten kulüp başkanı ve aynı zamanda doktor da olan Erol Bedir, \'\'Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Kayseri\'de 3 oyuncumuz soğuk algınlığı yaşadı. Erzurum\'da ise maç öncesi yaptığımız ter idmanı sonrası kaleci Lung, karşılaşmaya çıkamayacak şekilde hastalandı. Lung\'u yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kadrodan çıkardık. Lung dışında ise 5 oyuncumuz grip nedeniyle sahada serum tedavisiyle mücadele etti. Tüm bu olumsuzluklara karşın, oyuncularımız Erzurumspor karşısında ellerinden geleni ortaya koydu. Galip de gelebilirdik. 3 haftada 7 puan topladık. Yolumuza devam edeceğiz\'\' dedi.

Erol Bedir son olarak, kaleci Lung ile grip olan oyuncuların tedavisinin sürdüğünü söyledi.