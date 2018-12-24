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Spor

Kayserispor'un griple mücadelesi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Erzurum deplasmanında soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Silvio Lung'un yanı sıra 5 futbolcularının da grip tedavisiyle forma giydiğini söyledi

24 Aralık 2018 15:42

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) -

KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, Erzurum deplasmanında soğuk havanın etkisiyle ateşlenerek maça çıkamayan kaleci Silvio Lung\'un yanı sıra 5 futbolcularının da grip tedavisiyle forma giydiğini söyledi.
Sarı kırmızılı takımın Erzurum\'un soğuğuna alışmak için 3 gün önceden kente gittiğini belirten kulüp başkanı ve aynı zamanda doktor da olan Erol Bedir, \'\'Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Kayseri\'de 3 oyuncumuz soğuk algınlığı yaşadı. Erzurum\'da ise maç öncesi yaptığımız ter idmanı sonrası kaleci Lung, karşılaşmaya çıkamayacak şekilde hastalandı. Lung\'u yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kadrodan çıkardık. Lung dışında ise 5 oyuncumuz grip nedeniyle sahada serum tedavisiyle mücadele etti. Tüm bu olumsuzluklara karşın, oyuncularımız   Erzurumspor karşısında ellerinden geleni ortaya koydu. Galip de gelebilirdik. 3 haftada 7 puan topladık. Yolumuza devam edeceğiz\'\' dedi.
Erol Bedir son olarak, kaleci Lung ile grip olan oyuncuların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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