Kayserispor'un Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -

KAYSERİSPOR sezonun 6’ncı haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda solbek Oğuzhan Berber sol ayağındaki sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Tesisleri\'nde teknik direktör Ertugrul Sağlam nezaretinde yapılan antrenman kondisyon çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında 5’e 2 pas çalışması ve taktik çalıştılar. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Sakıb Aytaç takımla çalışmalara başladı.

OĞUZHAN BERBER HASTANEYE KALDIRILDI

Kayserispor’un genç futbolcusu Oğuzhan Berber 5’e 2 pas çalışması sırasında sakatlandı. Topa hamle yaparken sol ayağından gelen ses üzerine kendini yere bırakan 26 yaşındaki sol bek ayağında kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI