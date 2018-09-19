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Spor

Kayserispor'un Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİSPOR sezonun 6’ncı haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

19 Eylül 2018 20:55

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -
KAYSERİSPOR sezonun 6’ncı haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda solbek Oğuzhan Berber sol ayağındaki sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kadir Has Tesisleri\'nde teknik direktör Ertugrul Sağlam nezaretinde yapılan antrenman kondisyon çalışması ile başladı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında 5’e 2 pas çalışması ve taktik çalıştılar. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Sakıb Aytaç takımla çalışmalara başladı.
OĞUZHAN BERBER HASTANEYE KALDIRILDI
Kayserispor’un genç futbolcusu Oğuzhan Berber 5’e 2 pas çalışması sırasında sakatlandı. Topa hamle yaparken sol ayağından gelen ses üzerine kendini yere bırakan 26 yaşındaki sol bek ayağında kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

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