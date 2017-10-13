Kayserispor'u onlar sırtlıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR’un bu sezonki başarısında büyük payı olan kaptanlar Umut Bulut ile Deniz Türüç en fazla oyunda kalan oyuncular oldu.

Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 14 puanla ve averajla 3\'üncü sırada yer alan Kayserispor’da teknik direktör Marius Sumudica zaman zaman kadroda değişikliğe gitmesine rağmen en çok süre alan isimler değişmiyor. Ligde geride kalan 7 maçta sadece 7 dakika oyunda olmayan Deniz Türüç kalan zamanda en fazla forma şansı bulan isim oldu. Gurbetçi futbolcu 623 dakika sahada kaldı. Deniz’i 586 dakika ile tecrübeli futbolcu Umut Bulut takip etti. Yabancılarda ise 7 maçta 547 dakika forma giyen Stephene Badji en fazla sahada kalan isim oldu. Deniz Türüç ile Umut Bulut’un ligin sekizinci haftasında oynanacak olan Karabük maçında da sahaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Sık sık elindeki kadronun çokluğundan yakınan Sumudica zaman zaman kadroda revizyonlar yaparak kulübede oturanlara da şans tanıyor.

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