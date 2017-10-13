T24 LogoT24 Logo
Spor

Kayserispor'u onlar sırtlıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR’un bu sezonki başarısında büyük payı olan kaptanlar Umut Bulut ile Deniz Türüç en fazla oyunda kalan oyuncular oldu

13 Ekim 2017 13:31

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR’un bu sezonki başarısında büyük payı olan kaptanlar Umut Bulut ile Deniz Türüç en fazla oyunda kalan oyuncular oldu.
Ligde geride kalan 7 hafta sonunda 14 puanla ve averajla 3\'üncü sırada yer alan Kayserispor’da teknik direktör Marius Sumudica zaman zaman kadroda değişikliğe gitmesine rağmen en çok süre alan isimler değişmiyor. Ligde geride kalan 7 maçta sadece 7 dakika oyunda olmayan Deniz Türüç kalan zamanda en fazla forma şansı bulan isim oldu. Gurbetçi futbolcu 623 dakika sahada kaldı. Deniz’i 586 dakika ile tecrübeli futbolcu Umut Bulut takip etti. Yabancılarda ise 7 maçta 547 dakika forma giyen Stephene Badji en fazla sahada kalan isim oldu. Deniz Türüç ile Umut Bulut’un ligin sekizinci haftasında oynanacak olan Karabük maçında da sahaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Sık sık elindeki kadronun çokluğundan yakınan Sumudica zaman zaman kadroda revizyonlar yaparak kulübede oturanlara da şans tanıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİ DHA KAYSERİSPORunUmut BulutDeniz TürüçLigdeKayserispordaMarius SumudicaGurbetçiDeniziYabancılardaStephene BadjiUmut BulutunKarabükSıkSumudicaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24