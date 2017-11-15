Kayserisporlu taraftarlar Anıtkabir'de buluşacak

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR\'un bu hafta sonu Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynayacağı Gençlerbirliği maçına gidecek olan taraftarlar Anıtkabir\'de buluşarak, Mustafa Kemal Atatürk\'ün kabrini ziyaret edecek.

Ankara deplasmanında Kaysersipor\'un itici gücü olarak 19 Mayıs Stadyumu\'nda yer alacak olan Kayserispor taraftarı Gençlerbirliği maçı öncesi Ata\'nın huzuruna çıkacak.18 Kasım Cumartesi gecesi Kayserispor Buluşma Noktası\'ndan Ankara\'ya hareket edecek olan Kayserispor taraftarının ilk durağı ise Anıtkabir olacak. Gençlerbirliği deplasmanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kapalı Kale taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali, Kayserispor\'un bugüne kadar gittiği hiç bir deplasmanda yalnız bırakmadıklarını hafta sonu Ankara\'da da takımlarına destek olacaklarını söyledi. Kayserispor taraftarının passolig sitesi üzerinden yaptığı ve ülke çapında etki yaratan bilet alma tarzından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Dirgenali, “Sosyal medyada Kayserispor taraftarı eskisine göre daha organize ve daha faal durumda.İnsanlar istediği zaman ortaya yaratıcı bir şeyler çıkarabiliyor bu durumdan çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Anıtkabir ziyareti hakkında da konuşan Diregenali, Kayserispor taraftarının ilk defa organize olarak Anıtkabir\'de olacak olmasının önemine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Atatürk\'e duyduğumuz minnet ve vefa duygusunu yerine getirmek için orada olacağız. Anadolu\'nun ortasındaki Kayseri\'den Türkiye\'nin dört bir tarafında Atatürk\'ün silinemez,unutulamaz bir lider olduğunu göstermek için orda olacağız. Atatürk\'ün spora verdiği önem ortadayken Ankara\'ya gidip Anıtkabire uğramamak bize yakışmaz diye düşünüyorum.”

Kapalı Kale grubunun tahsis ettiği otobüslerde sayının her geçen gün arttığını da dile getiren Dirgenali, “Gençlerbirliği deplasmanına gitmek için tahsis ettiğimiz otobüs sayımız bugün itibariyle 16 otobüse çıktı. Cumartesi gecesine kadar bu sayının 20 otobüse ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI